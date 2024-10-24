МИД: договор с КНДР выводит отношения стран на уровень союзнических

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР выводит отношения стран на уровень союзнических, заявил на пленарном заседании Госдумы 24 октября заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.
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