МИД: договор с КНДР выводит отношения стран на уровень союзнических

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР выводит отношения стран на уровень союзнических, заявил на пленарном заседании Госдумы 24 октября заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.