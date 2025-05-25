Павел Попов в лидерах Интернет-голосования! Дурновский казак-почтальон набрал более 6000 голосов! 🔥🔥🔥 На странице «Почты России» «ВКонтакте» продолжается голосование за лучшего «Народного почтальона».
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Павел Попов в лидерах Интернет-голосования! Дурновский казак-почтальон набрал более 6000 голосов! 🔥🔥🔥 На странице «Почты России» «ВКонтакте» продолжается голосование за лучшего «Народного почтальона».