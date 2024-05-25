"ПСЖ" обыграл "Лион" и завоевал Кубок Франции

"ПСЖ" одержал победу над "Лионом" и завоевал Кубок Франции. Встреча, которая состоялась на стадионе "Пьер-Моруа" во французском городе Вильнёв-д'Аск, завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Луиса Энрике.
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