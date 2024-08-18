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Театр абсурда

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«Применяли газ и расстреливали». Наемник ВСУ из Америки сдал сослуживцев

«Применяли газ и расстреливали». Наемник ВСУ из Америки сдал сослуживцев

Бенджамин Велкро.  В Сеть «утекло» видео, в котором американец Бенджамин Велкро (настоящая фамилия Рид), воевавший на стороне Украины, делится мнением о своих «коллегах» по группировке «Избранная рота» (Chosen Company).

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