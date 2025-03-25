Роскошный седан с запасом хода 1000 км, который будут выпускать в России. Сборку Voyah Passion собираются начать на заводе «Моторинвест»

Производство гибридного седана Voyah Passion планируется наладить на заводе «Моторинвест» в Липецкой области, о чем сообщает издание «Китайские автомобили» со ссылкой на источник, знакомый с процессом сертификации.
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