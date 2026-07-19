Глобальное предупреждение: третья фаза войны с Ираном может окончиться применением ЯО

В настоящее время наблюдается третья фаза (этап) затянувшейся войны США и Израиля против Ирана. Такого мнения придерживается профессор ВШЭ Марат Баширов, который в своём Telegram-канале спрогнозировал дальнейшее развитие событий.
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