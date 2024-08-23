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Западная пресса: Покровск для армии России может стать отправной точкой для

Западная пресса: Покровск для армии России может стать отправной точкой для наступления на Днепр и Запорожье В западной прессе продолжают анализировать ситуацию, складывающуюся на Покровском направлении.

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