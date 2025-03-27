Стоит ли заселять Вселенную земной жизнью? Гениальный план выживания или самый опасный эксперимент в истории?

Представьте на секунду: Земля на пороге катастрофы. Не просто неприятности, а финал. Астероид-гигант, взрыв сверхновой по соседству, или, может, нас просто затянет в черную дыру — сценариев масса, итог один: конец всему живому на нашей планете.