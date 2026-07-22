Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Полковник рассказал об эффекте ударов по целям в Одессе и области

Полковник рассказал об эффекте ударов по целям в Одессе и области

Через Одессу и Одесскую область провозят в основном тяжелую технику и безэкипажные катера, поэтому уничтожение портовой инфраструктуры снижает боеспособность Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

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