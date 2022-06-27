Чем заняться в отпуске дома?

Лучшее время для отпуска, конечно, лето. Дни на пляже, теплые ночные прогулки или тусовки в клубах — идеальный способ провести июль и август, но вы можете посвятить эти свободные дни и тем интересным занятиям, на которые у вас не хватало времени.