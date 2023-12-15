Житель Магадана попросил Путина о субсидированных рейсах в Новосибирск

Магаданец предположил, что это будет способствовать развитию внутреннего туризма.Во время прямой линии и пресс-конференеции с президентов Владимиром Путиным 14 декабря журналист из Магадана спросил главу государства сделать полёты в Новосибирск субсидированными для местных жителей.
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