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Лингвисты выяснили, что три тысячи лет назад в мире было в 10 раз больше языков

Лингвисты выяснили, что три тысячи лет назад в мире было в 10 раз больше языков

Будучи одним из главных элементов человеческой культуры, язык не только служит средством общения, но и хранит знания о прошлом, особенностях мировоззрения, традициях и способах взаимодействия людей с окружающей средой.

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