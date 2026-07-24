Лингвисты выяснили, что три тысячи лет назад в мире было в 10 раз больше языков

Будучи одним из главных элементов человеческой культуры, язык не только служит средством общения, но и хранит знания о прошлом, особенностях мировоззрения, традициях и способах взаимодействия людей с окружающей средой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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