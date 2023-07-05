Почему у нас нет жесткой политики в отношении мигрантов? - А может, это и не нужно?

Karmadon Почему в отношении мигрантов у нас должна быть какая-то особая политика? Нужно просто выполнять требования ЗАКОНА. Независимо от пола, возраста, образования, национальности, вероисповедания, политических взглядов и сексуальной ориентации.

Владимир Дегтярев Посмотрите на США, Францию.....у них опыта побольше проживания с мигрантами. Так там мигрантам платят пособия и обучают языку, профессии законам, и всё равно мигранты живут кланами в своих анклавах. Ну никак они не социализируются!