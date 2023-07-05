Сейчас стало модным эту тему раскачивать, будоражить народ, вызывать его на эмоции. И поэтому так много про преступность, про драки, про их поведение.
Почему у нас нет жесткой политики в отношении мигрантов? - А может, это и не нужно?
Комментарии
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Karmadon
Почему в отношении мигрантов у нас должна быть какая-то особая политика? Нужно просто выполнять требования ЗАКОНА. Независимо от пола, возраста, образования, национальности, вероисповедания, политических взглядов и сексуальной ориентации.
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3 час.
Владимир Дегтярев
Посмотрите на США, Францию.....у них опыта побольше проживания с мигрантами. Так там мигрантам платят пособия и обучают языку, профессии законам, и всё равно мигранты живут кланами в своих анклавах. Ну никак они не социализируются!
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2 час.
Владимир Дегтярев
Да, и благодаря русским при СССР в республиках появились города и промышленность. В РСФСР жили хуже чем в УзССР, Грузинской ССР, Армянской ССР, ....Сравните производство и потребление республик СССР.
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2 час.
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