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ВСУ атаковали иранское торговое судно в Каспийском море

ВСУ атаковали иранское торговое судно в Каспийском море

В результате атаки на иранском торговом судне погиб один член экипажа, еще один получил ранения. В Тегеране назвали случившееся актом агрессии и заявили, что оставляют за собой право на ответные действия.

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