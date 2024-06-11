Француз умер от обезвоживания, пытаясь пробраться на Байконур

Два гражданина Франции пытались попасть на территорию Байконура, один погиб от обезвоживания.<strong>Два гражданина Франции пытались проникнуть на территорию космодрома Байконур в Казахстане, один из них погиб от обезвоживания.
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