Депутат Сухарев предложил создать механизм "амнистии" для уехавших артистов

Анатолий Какаулин

На хрена они нужны России, мало у нас молодых талантливых артистов, надо их продвигать, а не этих старух и стариков Какой из них толк. А этому депутатишке видать забашляли. Самого надо проверить как он попал в депутаты. Почему от депутатов такой тупостью несет, даже противно читать. Как они с таким умом в депутаты попали.