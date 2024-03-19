Депутат Сухарев предложил создать механизм "амнистии" для уехавших артистов

Депутат Госдумы Иван Сухарев отправил на имя вице-премьера Андрея Белоусова письмо, в котором предложил создать механизм так называемой амнистии артистов, которые ранее отметились публичными дискредитирующими высказываниями и действиями в адрес России.
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