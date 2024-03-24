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  • Dash45
    клоун  в думеДепутат Вассерман...
  • irina bugrova
    Извините, пропустила "НЕ". Нужно читать: "...стройматериалы, НЕ соответствующие САНпинам и СНИПам."Владелец «Крокус ...
  • irina bugrova
    Соболезнование всем родным погибших в "Крокусе". У меня большой вопрос к надзорным органам, которые обязаны были конт...Владелец «Крокус ...

Владелец «Крокус Сити Холла» намерен восстановить концертный зал после теракта

Владелец «Крокус Сити Холла» намерен восстановить концертный зал после теракта

Сгоревший «Крокус Сити Холл» восстановят. Об этом заявили в пресс-службе владеющей площадкой компании «Крокус Интернешнл», входящей в Crocus Group.

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Комментарии
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Зоя Копань
Пусть этот Араз Агаларов  с двумя паспортами строит свой Крокус в Азербайджане, а там должен быть парк с детскими площадками и  памятником всех убитых и сгоревших!
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12 час.
irina bugrova
Соболезнование всем родным погибших в &quot;Крокусе&quot;. У меня большой вопрос к надзорным органам, которые обязаны были контролировать применение в строительстве &quot;Крокуса&quot; материалов в соответствии с существующими регламентами пожарной безопасности.  Также вопрос к структурам, которые подписывали акт ввода &quot;Крокуса&quot; в эксплуатацию (пожарники, техническая инспекция и т.д.). Значит имеет место, что? Сами знаете что (халатность, коррупция и т.д.) Почему? Пожар вспыхнул моментально и охватил за несколько минут площадь 13 тыс м2. Пожар тушили более 15 часов, вылив не одну сотню тонн воды и едва справились с тушением. В сухом остатке имеем то, что при строительстве данного сооружения использовались пожароопасные строй.материалы, соответствующие СНИПам и САНПинам. Это ребус для Следственного комитета. Так что Агаларову нужно позаботиться о пострадавших людях по его, в том числе, вине, а далее, присесть в соответствии с решением суда на энное количества лет. Миллиардеры, хрен вас задери!
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8 час.
irina bugrova
Извините, пропустила &quot;НЕ&quot;. Нужно читать: &quot;...стройматериалы, НЕ соответствующие САНпинам и СНИПам.&quot;
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7 час.

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