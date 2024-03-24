Владелец «Крокус Сити Холла» намерен восстановить концертный зал после теракта

irina bugrova

Соболезнование всем родным погибших в "Крокусе". У меня большой вопрос к надзорным органам, которые обязаны были контролировать применение в строительстве "Крокуса" материалов в соответствии с существующими регламентами пожарной безопасности. Также вопрос к структурам, которые подписывали акт ввода "Крокуса" в эксплуатацию (пожарники, техническая инспекция и т.д.). Значит имеет место, что? Сами знаете что (халатность, коррупция и т.д.) Почему? Пожар вспыхнул моментально и охватил за несколько минут площадь 13 тыс м2. Пожар тушили более 15 часов, вылив не одну сотню тонн воды и едва справились с тушением. В сухом остатке имеем то, что при строительстве данного сооружения использовались пожароопасные строй.материалы, соответствующие СНИПам и САНПинам. Это ребус для Следственного комитета. Так что Агаларову нужно позаботиться о пострадавших людях по его, в том числе, вине, а далее, присесть в соответствии с решением суда на энное количества лет. Миллиардеры, хрен вас задери!