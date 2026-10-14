Министерство здравоохранения разработало план мероприятий по ликвидации дефицита йода. Всего документ предусматривает 18 мероприятий до 2031 года.
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