42% больных раком легкого проживают меньше года после постановки диагноза

Около 42% больных раком легкого в России умирают в течение первого года после постановки диагноза. Об этом заявила заместитель директора по радиологическим методам лечения НМИЦ онкологии им.
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