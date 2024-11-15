Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

1 059 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лавров
    Памятник , а за какие заслуги, кому это надо, так  и Гитлер может получить памятник, негодяи не должны иметь памятники.Зачем Колчак утоп...
  • Раиса Мелькумова
    Судить и сурово наказать!Десять судей в Ро...
  • Ирина Некрасова
    А мы вроде как туристические связи с ними собрались налаживать, поднимать их экономику?.. Теперь передумаем?В Финляндии арест...

Проект ФЗ об организации МСУ готовят ко второму чтению

Проект ФЗ об организации МСУ готовят ко второму чтению

Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодатель­ству 11 ноября провел расширенное заседание рабочей группы по рассмотрению поправок и подготовке ко второму чтению проекта федерального закона № 40361­-8 «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх