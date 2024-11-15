Проект ФЗ об организации МСУ готовят ко второму чтению

Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству 11 ноября провел расширенное заседание рабочей группы по рассмотрению поправок и подготовке ко второму чтению проекта федерального закона № 40361-8 «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».
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