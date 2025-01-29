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Вероятность давления ЕС на Зеленского вопросом антироссийских санкций оценили

Вероятность давления ЕС на Зеленского вопросом антироссийских санкций оценили

Страны Европейского союза (ЕС) не станут давить на президента Украины Владимира Зеленского вопросом снятия санкций с России ради достижения своих целей, считает политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок.

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