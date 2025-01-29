Вероятность давления ЕС на Зеленского вопросом антироссийских санкций оценили

Страны Европейского союза (ЕС) не станут давить на президента Украины Владимира Зеленского вопросом снятия санкций с России ради достижения своих целей, считает политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок.
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