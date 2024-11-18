Водители, кто еще не успел, - на этой недели надо все-таки переобуться. Мокрый снег, понижение температуры, скользкие дороги.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Водители, кто еще не успел, - на этой недели надо все-таки переобуться. Мокрый снег, понижение температуры, скользкие дороги.