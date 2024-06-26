Новая статья: Обзор лазерного 4К-проектора LG CineBeam Q HU710PB: портативный лазерный кубLG производит широкий спектр электроники, но одним из важнейших направлений для компании всегда были устройства вывода изображения: телевизоры и мониторы.
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