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Китай

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МИД КНР раскритиковал совместное заявление США, Японии и Республики Корея по итогам "Индо-Тихоокеанского диалога"

Пекин, 8 января /Синьхуа/ -- Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин в понедельник подвергла критике совместное заявление США, Японии и Республики Корея /РК/, опубликованное по итогам трехстороннего "Индо-Тихоокеанского диалога".

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