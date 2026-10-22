Бренд Avatr раскрыл комплектации нового гибридного кроссовера Avatr 07 тдля российского рынка.Модель будет доступна в трех версиях – заднеприводной 07_1 и полноприводных 07_3.
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