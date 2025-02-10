В Госдуме напомнили об изменении схемы оплаты за отопление с 1 марта

С 1 марта регионы не смогут переходить на систему оплаты за отопление равномерно в течение года – платежи будут начисляться только в отопительный сезон, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
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