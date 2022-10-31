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Хави: «Барселоне» не хватает зрелости. Мы усилили состав и лучше проявили себя в Европе, но не справились с задачей»

Главный тренер «Барселоны» Хави объяснил, чего не хватает команде для успеха в Европе. «Мы уже ни за что не боремся, но игра с «Викторией» все равно будет важной.

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