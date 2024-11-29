В Копейске инвалида «похоронили» раньше времени

Южноуралец не может получить необходимые ему лекарства, так как его признали умершим. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, вот уже четвертый год жительница Копейска вынуждена покупать мужу-инвалиду медикаменты на собственные средства.
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