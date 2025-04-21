В Туле осудили 20-летнюю закладчицу наркотиков

Прокуратура Центрального района Тулы поддержала обвинение против 20-летней жительницы региона, признанной виновной в покушении на сбыт наркотиков в составе организованной группы через интернет в значительном и крупном размерах.
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