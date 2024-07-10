Реконструкцию площади перед памятником Бухар жырау завершили в Караганде

В Караганде завершили реконструкцию площади, где установлен памятник Бухар жырау. Брусчатку уложили давно, также были высажены деревья и газон, а вот постамент памятника был огорожен забором больше месяца.
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