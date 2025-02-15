Чем больше ешь, тем хуже думаешь: учёные связали ожирение и снижение когнитивных функций

Выяснилось, что человеческий ум может оскудеть от постоянных перееданий и лишнего веса.Исследователи подчёркивают, что снижение когнитивных функций при ожирении может проявляться в различных аспектах, включая ухудшение памяти, внимания и скорости обработки информации.