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Воронежские новости

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Водитель «Деу Нексия» сбил юношу на пешеходном переходе в Воронеже

Водитель «Деу Нексия» сбил юношу на пешеходном переходе в Воронеже

Вчера, в 22:35 часов в Воронеже, у дома по адресу Московский проспект, 109, произошло ДТП. 59-летний водитель «Деу Нексия» сбил 19-летнего юношу, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу на красный сигнал светофора.

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