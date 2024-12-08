Водитель «Деу Нексия» сбил юношу на пешеходном переходе в Воронеже

Вчера, в 22:35 часов в Воронеже, у дома по адресу Московский проспект, 109, произошло ДТП. 59-летний водитель «Деу Нексия» сбил 19-летнего юношу, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу на красный сигнал светофора.