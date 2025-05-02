Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 558 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера Роднова
    А тебя ненавидят люди. Мозгов видимо совсем нет, сплетни разводишь, всех критикуешь. Вяльбе мизинца не стоишь она мир...Журналист Губерни...
  • Владимир Алтайцев
    А  она разве  не правду  сказала  про  эту  шлоебень?Mash: компания Te...
  • Алекс Сэм
    Да и йух с ними, они взрослые люди пускают разводятся и женятся сколько им угодноЖурналистка Собча...

В России охранникам законодательно разрешили сбивать БПЛА у охраняемых объектов

В России охранникам законодательно разрешили сбивать БПЛА у охраняемых объектов

Сотрудники ведомственной охраны получили право использовать огнестрельное оружие, физическое воздействие и специальные средства для нейтрализации беспилотников, которые представляют опасность для охраняемых территорий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх