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Газета.ру

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Рэпер ICEGERGERT выпустит треки с артистами из Бразилии и Германии

Рэпер ICEGERGERT выпустит треки с артистами из Бразилии и Германии

Рэпер ICEGERGERT (настоящее имя — Георгий Гергерт) рассказал перед сольным концертом Басты в «Лужниках», что планирует записать песни с зарубежными артистами.

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