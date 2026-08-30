Рэпер ICEGERGERT выпустит треки с артистами из Бразилии и Германии

Рэпер ICEGERGERT (настоящее имя — Георгий Гергерт) рассказал перед сольным концертом Басты в «Лужниках», что планирует записать песни с зарубежными артистами.
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