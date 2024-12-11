Пилоты рейса Махачкала-Челябинск засекли в небе три подозрительных самолета

Экипаж рейса Махачкала-Челябинск 11 декабря засек в небе три подозрительных самолета. Инцидент произошел за 30 километров до точки проверки местоположения судна относительно других бортов при пересечении высоты в 8,23 км.
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