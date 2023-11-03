Cтало известно, кто стал новым членом жюри «Шоу Аватар» на канале НТВ

Второй сезон экспериментального и высокотехнологичного проекта стартует на канале НТВ 5 ноября. В этот раз героями программы выступят 12 цифровых персонажей: Василиса Прекрасная, Муха-Цокотуха, Лиса, Огненная Ворожея, Аленушка, Золушка, Садко, Артемон, Железный Дровосек, Змей Горыныч, Соловей-разбойник и Трубадур.
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