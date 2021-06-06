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Хунта клоунов узаконивается борьбой с олигархами

Хунта клоунов узаконивается борьбой с олигархами

На днях от имени Владимира Зеленского в Верховной раде был зарегистрирован, а днем позже обнародован законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" Это тот законопроект, о разработке которого Зеленский заявил 15 апреля, по итогам очередного заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО): "Я предложил СНБО и офису президента совместно с Антимонопольным комитетом разработать новый <…> фундаментальный законопроект о статусе олигархов".

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