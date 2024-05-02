На Алтае почти на 20% увеличилось производство лекарств

Лицензии на выпуск лекарственных средств имеют 12 алтайских организаций В Алтайском крае фармацевтические предприятия в январе-марте произвели лекарственных средств более чем на 2,3 млрд рублей, сообщает региональное Управление по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.
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