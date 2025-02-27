Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В 65 км от столицы Непала произошло землетрясение магнитудой 5,5

В 65 км от столицы Непала произошло землетрясение магнитудой 5,5

В центральной части Непала зафиксировали землетрясение, магнитуда которого составила 5,5. Как сообщает Европейский сейсмологический центр (EMSC) , это произошло в 21:06 по времени UTC, четверг, 27 февраля (00:06 по московскому времени, 28 февраля, пятница).

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