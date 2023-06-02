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Tele2 выделит гранты на развитие цифровых проектов, решающих соцпроблемы в сфере детства

Tele2 выделит гранты на развитие цифровых проектов, решающих соцпроблемы в сфере детства

Тele2, российский оператор мобильной связи, совместно с фондом поддержки социальных инициатив в сфере детства "Навстречу переменам" начинает прием заявок на ежегодный конкурс (16+) для лидеров социальных проектов "Навстречу импакт-стартапам".

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