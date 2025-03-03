Власти США изучают планы по смягчению санкций против России

МОСКВА, 4 марта, ФедералПресс. Администрация президента США поручила Госдепартаменту и Министерству финансов составить список санкций, которые могут быть смягчены в ходе предстоящих переговоров с Москвой.
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