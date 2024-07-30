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Около 100 нарушений в работе уличных фонарей устранили в Подмосковье в июле

Около 100 нарушений в работе уличных фонарей устранили в Подмосковье в июле

Около 100 нарушений в работе уличного освещения устранили в Подмосковье в июле. Как рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья, качественная работа уличного освещения важна для безопасности жителей в темное время суток.

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