Пенсии в России в 2024—2025 годах: индексация неработающих пенсионеров, 13-я выплата и повышения

В 2024 и 2025 годах в России произойдут значительные изменения в пенсионной системе, касающиеся индексации неработающих пенсионеров, введения 13-й пенсионной выплаты, а также повышения и перерасчета пенсий.
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