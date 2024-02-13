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FT: 18 членов НАТО в 2024 году потратят на оборону 2% своих ВВП

FT: 18 членов НАТО в 2024 году потратят на оборону 2% своих ВВП

Global Look Press/Dimitrios Karvountzis/Keystone Press Agency Представители НАТО 14 февраля объявят о том, что в 2024 году 18 из 31 входящих в альянс стран начнут выделять на оборону не менее 2% своего ВВП, достигнув обещанного показателя.

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