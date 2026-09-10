Жена Мадуро попросила освободить её из-за проблем с сердцем

Жена президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силия Флорес обратилась к американскому судье с просьбой об освобождении из-под стражи до начала судебного процесса, который назначен на на 1 июня 2027 года.
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