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Рейтинг ATP. Фриц обошел Рублева, Хуркач выпал из топ-10, Махач дебютировал в топ-25

Рейтинг ATP. Фриц обошел Рублева, Хуркач выпал из топ-10, Махач дебютировал в топ-25

Прошлогодний чемпион Шанхая Хуберт Хуркач выпал из топ-10. PIF ATP Rankings Положение на 14 октября 2024 Место Теннисист (страна) Очки 1 (1) Янник Синнер (Италия) 11920 2 (2) Александр Зверев (Германия) 7120 3 (3) Карлос Алькарас (Испания) 6795 4 (4) Новак Джокович (Сербия) 6210 5 (5) Даниил Медведев (Россия) 5530 6 (7) Тэйлор Фриц (США) 4415 7 (6) Андрей Рублев (Россия) 4110 8 (9) Каспер Рууд (Норвегия) 3885 9 (11) Алекс де Минаур (Австралия) 3610 10 (10) Григор Димитров (Болгария) 3580 12 (8) Хуберт Хуркач (Польша) 3060 25 (33) Томаш Махач (Польша) 1749 26 (25) Карен Хачанов (Россия) 1745 51 (64) Якуб Меньшик (Чехия) 1022 53 (66) Давид Гоффен (Бельгия) 987 58 (61) Роман Сафиуллин (Россия) 908 59 (56) Павел Котов (Россия) 907 92 (102) Денис Шаповалов (Канада) 618 101 (125) Люка Пуй (Франция) 572 139 (137) Аслан Карацев (Россия) 425 .

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