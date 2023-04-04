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Politico: Макрон едва ли сможет отговорить Си Цзиньпина от сближения с Путиным

Politico: Макрон едва ли сможет отговорить Си Цзиньпина от сближения с Путиным

Global Look Press | Henri Swzarc/Keystone Press Agency Западные государства не уверены в эффективности визита президента Франции Эммануэля Макрона в КНР с расчетом склонить Пекин к разрыву отношений с Москвой.

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