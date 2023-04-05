Магазины Zara под новым названием откроются в России до конца весны

Все магазины Zara и другие торговые точки, принадлежавшие испанской компании Inditex, откроются в России под новыми названиями до конца весны, сообщил сообщил РИА Новости статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
Все магазины Zara и другие торговые точки, принадлежавшие испанской компании Inditex, откроются в России под новыми названиями до конца весны, сообщил сообщил РИА Новости статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
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