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Царьград

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Госдеп США и Литва подписали соглашение по важным металлам

Госдеп США и Литва подписали соглашение по важным металлам

Вашингтон и Вильнюс заключили соглашение о сотрудничестве в области критически значимых металлов. Госсекретарь Марко Рубио отметил важность соглашения для безопасности.

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