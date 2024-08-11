В Российском этнографическом музее прошла культурно-спортивная акция «Спорт-стрит»

Спектр спортивно-культурных активностей и тематических экспозиций приурочен ко Дню физкультурника в рамках инициативы «Культура движения: проект о культуре, спорте и образе жизни» «Этот праздник задумывался для максимально широкой аудитории, далеко не только для спортсменов, профессионалов и любителей.